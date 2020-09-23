ألمانيا تسجل أكثر 1700 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و الإجمالي 275927

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأربعاء ، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بواقع 1769 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 1821 في اليوم السابق ،ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 275927.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9409 بعد تسجيل 13 حالة جديدة، مقابل 10 حالات في اليوم السابق.

وبحسب الوزارة تعافى من المرض حوالي 243.7 ألفا بعد شفائهم.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

المصدر: وكالة سبوتنيك