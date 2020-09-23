بلدية البابلية: ارتفاع عدد الحالات الايجابية إلى 17

أعلنت بلدية البابلية في بيان، “تسجيل خمس حالات كورونا إيجابية (covid19) جديدة مؤكدة للمقيمين (م.ح) وزوجها (ح.ح) و(أ.م) المخالطين للحالة الايجابية (أ.ر) و(ح.ر) وزوجته (ف.ر) المخالطين للحالة الايجابية (غ.ر) وهم جميعا يلتزمون الحجر المنزلي مع جميع أفراد عائلتهم بإشراف ومتابعة مباشرة من اللجنة المختصة في البلدية”.

وأوضحت أنه بذلك يكون ارتفع مجموع عدد الحالات الايجابية المؤكدة حاليا في البلدة إلى 17 إصابة، علما أنه هناك مجموعة من الفحوص لم تصدر نتائجها بعد.

وشددت على “المخالطين الذين جاءت نتيجة فحوصهم سلبية، ضرورة استكمال فترة الحجر المنزلي 14 يوما من تاريخ المخالطة للحالة الايجابية كتدبير احترازي”.

وجددت الدعوة إلى “التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة في ما يتعلق بوضع الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة، مع وجوب التزام الحجر المنزلي لجميع المخالطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام