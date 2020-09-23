كينشاسا تطالب بشطب كل ديون الدول النامية لمساعدتها على مواجهة كورونا

طالب رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى “شطب كل ديون” الدول النامية لمساعدتها في التغلب على جائحة كوفيد-19 وتداعياتها.

وفي خطاب مسجل عبر الفيديو بث بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تلتئم هذا العام افتراضيا بسبب الجائحة. قال تشيسيكيدي إنه “من أجل مساعدة الدول النامية على الخروج بشكل فعال من الأزمة. ومن أجل ضمان فترة ما بعد كوفيد-19 بشكل أفضل. ينبغي أن تشمل جهود المجتمع الدولي إلغاء الدين وتخفيضات أخرى لأعبائه بما يسمح لهذه الدول بأن تنهض بشكل أفضل”.

وأعرب رئيس الكونغو الديموقراطية في كلمته عن امتنانه للجهود التي بذلتها مجموعة العشرين وعدد من المؤسسات المالية الدولية لجهة تأجيل موعد سداد الديون المترتبة على الدول الفقيرة. دعا هذه الجهات الدائنة إلى “اتخاذ قرارات أخرى بهدف إلغائها (الديون) بالكامل”.

وأضاف أن “كل تدابير الدعم أو التمويل الإضافي للبلدان النامية لا ينبغي ربطها بأي شروط”، مطالبا بي”تعزيز التضامن الدولي”، كما طالب الدول المتطورة بأن تقدم للدول النامية “المساعدة التقنية لمحاربة مرض هو عدو مشترك”.

وأودى فيروس كورونا المستجد بأرواح ما لا يقل عن 966.707 شخصا في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية كانون الأول/ديسمبر، وذلك بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الأربعاء في الساعة الأولى بتوقيت غرينتش.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية