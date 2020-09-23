غرفة التحكم المروري: سقوط قتيل و14 جريحا في 12 حادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2020 - 07:44

غرفة التحكم المروري: سقوط قتيل و14 جريحا في 12 حادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 9 mins 23 September، 2020
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