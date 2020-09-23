ابرز ما جاء من عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 23 ايلول 2020.

العناوين

الأخبار :

– ربيع إسرائيل في أفريقيا: السودان على خطى الإمارات

– الحريري متراجعاً: هذه الحكومة لي

– باريس تكثّف اتصالاتها… والثنائي يُصرّ على التسمية

– اجتماع بعبدا: حان وقت إلغاء الدعم!

البناء :

– الحريري يبادر… ورؤساء الحكومات ‏يرفضون: تلبية مطلب الثنائيّ لمرة واحدة

– أديب إلى بعبدا… وموفد فرنسيّ إلى ‏بيروت… وحكومة من 18 وزيراً على ‏النار

– ماكرون يشغّل محرّكاته ويمهّد الطريق مع واشنطن والرياض لانطلاق قطار ‏التأليف

الديار :

– الحريري يُبدي تعاوناً مع فرنسا ويقدم مخرجاً لعقدة ‏‏”الماليّة”

– مصادر الثنائي الشيعي: المشهد إيجابي لكن المسألة ‏لم تنتهِ ولم تصل لخواتيمها

– مُحققون فرنسيون: “عنبر 12” مُستثنى من الكاميرات ‏وهذا أمر يُـثير الريبة

اللواء : ‎

– ” ‎فتور شيعي” إزاء مبادرة الحريري. . وباريس لتأليف الحكومة فوراً

– أديب في بعبدا اليوم حاملاً التشكيلة ..

الجمهورية :

– التأليف يتحرك بمبادرة حريرية.. وأديب ‏ينتظر ردّ “الثنائية الشيعيّة”‏

– خرق حريري لجدار التأليف

الاسرار

البناء‎

– قال مرجع معني بالملف الحكومي إن مصير الرئيس المكلف مصطفى أديب لا يبدو شبيها بالرئيس حسان دياب بل ‏بكل من المرشحين لرئاسة الحكومة بعد انتفاضة 17 تشرين، بهيج طبارة ومحمد الصفدي وسمير الخطيب سواء ‏طالت المشاورات قبل الاعتذار أم قصُرت وإن مشروع الرئيس سعد الحريري لا يزال فتح الطريق لعودته للسراي ‏بتغطية دولية وإقليمية‎.

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– اعتبر دبلوماسي أوروبي أنه خلافاً للحديث عن أن المواجهة الأميركية الإيرانية تتصدر المشهد الدولي وسترسم ‏مصير سواها من المواجهات، فإن التجاذب الأميركي الأوروبي والصراع الفرنسي التركي سيرسمان مصير ‏المواجهة الأميركية الإيرانية والمواجهة الأميركية مع روسيا والصين من ورائها وأن سورية هي بيضة القبان ‏وليس لبنان‎.‎

النهار‎

ـ علم أن مؤسّسات اجتماعية وثقافية واعلامية اقليمية تتخذ بيروت مقرا لها أقفلت او جمدت نشاطاتها نظراً لظروف ‏لبنان الصعبة‎.

ـ تُعقد في مقرّ مرجعية نيابية لقاءات مفتوحة مع قوى سياسية وحزبية مقرّبة من المرجعية المذكورة لمناقشة كل ‏الإحتمالات التي قد تحصل في حال فشلت المبادرة الفرنسية، واتخاذ الخطوات المناسبة نحو مرحلة اصطفافات ‏سياسية جديدة‎.

ـ يقول سياسي مخضرم، أن المرحلة الراهنة شبيهة إلى حدّ كبير بحقبة الثمانينات حين كان النزاع السياسي ‏والعسكري على أشدّه بين حزب بارز والقوات المتعدّدة الجنسية التي كانت موجودة في لبنان آنذاك‎.‎

الجمهورية‎

ـ ترفض بعض المصارف وضع شيكات مصرفية في حسابات زبائنها بالدولار فيما تعمد مصارف أخرى الى ‏استقطاب زبائن جددا‎.

ـ دار سجال بين نائبين حليفين على خلفية الملف الحكومي ألقى فيه أحدهما مسؤولية التعطيل على حزب بارز‎.

ـ قال مسؤول سابق إنه ممتعض من طريقة تأليف الحكومة وإنه يماشي على مضض ما يصدر من مواقف ‏تصعيدية‎.‎



اللواء‎



ـ تصاعد الخلاف داخل “عائلة رئاسية” على خلفية إجراءات تتخذ، وتنعكس سلباً على صورة “الرئاسة ‏الحاكمة‎”.

ـ تردّد أن لقاء عقد، قبل أيام، تطرق إلى مخرج “لعقدة المالية”، اقتضى 72 ساعة لإظهاره، بعد ظهور تباينات ‏تجاهه‎!

ـ يُؤكّد مرجع أمني، أن تفجير “عين قانا” قطع الشك باليقين عن أن جهة معادية وراء كل التفجيرات بدءاً من ‏انفجار مرفأ بيروت‎!‎

الأنباء

– تردد أن سياسي شمالي طلب موعداً من مرجع نيابي ولم يتم تلبية طلبه‎.‎

– بدا مستغرباً عدم تجاوب مرجع سابق مع مسعى مرجع سياسي ثم إعلانه منفرداً خطوة تنازلية‎

المصدر: صحف