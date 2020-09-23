ابرز ما جاء من عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 23 ايلول 2020.
العناوين
الأخبار :
– ربيع إسرائيل في أفريقيا: السودان على خطى الإمارات
– الحريري متراجعاً: هذه الحكومة لي
– باريس تكثّف اتصالاتها… والثنائي يُصرّ على التسمية
– اجتماع بعبدا: حان وقت إلغاء الدعم!
البناء :
– الحريري يبادر… ورؤساء الحكومات يرفضون: تلبية مطلب الثنائيّ لمرة واحدة
– أديب إلى بعبدا… وموفد فرنسيّ إلى بيروت… وحكومة من 18 وزيراً على النار
– ماكرون يشغّل محرّكاته ويمهّد الطريق مع واشنطن والرياض لانطلاق قطار التأليف
الديار :
– الحريري يُبدي تعاوناً مع فرنسا ويقدم مخرجاً لعقدة ”الماليّة”
– مصادر الثنائي الشيعي: المشهد إيجابي لكن المسألة لم تنتهِ ولم تصل لخواتيمها
– مُحققون فرنسيون: “عنبر 12” مُستثنى من الكاميرات وهذا أمر يُـثير الريبة
اللواء :
– ” فتور شيعي” إزاء مبادرة الحريري. . وباريس لتأليف الحكومة فوراً
– أديب في بعبدا اليوم حاملاً التشكيلة ..
الجمهورية :
– التأليف يتحرك بمبادرة حريرية.. وأديب ينتظر ردّ “الثنائية الشيعيّة”
– خرق حريري لجدار التأليف
الاسرار
البناء
– قال مرجع معني بالملف الحكومي إن مصير الرئيس المكلف مصطفى أديب لا يبدو شبيها بالرئيس حسان دياب بل بكل من المرشحين لرئاسة الحكومة بعد انتفاضة 17 تشرين، بهيج طبارة ومحمد الصفدي وسمير الخطيب سواء طالت المشاورات قبل الاعتذار أم قصُرت وإن مشروع الرئيس سعد الحريري لا يزال فتح الطريق لعودته للسراي بتغطية دولية وإقليمية.
– اعتبر دبلوماسي أوروبي أنه خلافاً للحديث عن أن المواجهة الأميركية الإيرانية تتصدر المشهد الدولي وسترسم مصير سواها من المواجهات، فإن التجاذب الأميركي الأوروبي والصراع الفرنسي التركي سيرسمان مصير المواجهة الأميركية الإيرانية والمواجهة الأميركية مع روسيا والصين من ورائها وأن سورية هي بيضة القبان وليس لبنان.
النهار
ـ علم أن مؤسّسات اجتماعية وثقافية واعلامية اقليمية تتخذ بيروت مقرا لها أقفلت او جمدت نشاطاتها نظراً لظروف لبنان الصعبة.
ـ تُعقد في مقرّ مرجعية نيابية لقاءات مفتوحة مع قوى سياسية وحزبية مقرّبة من المرجعية المذكورة لمناقشة كل الإحتمالات التي قد تحصل في حال فشلت المبادرة الفرنسية، واتخاذ الخطوات المناسبة نحو مرحلة اصطفافات سياسية جديدة.
ـ يقول سياسي مخضرم، أن المرحلة الراهنة شبيهة إلى حدّ كبير بحقبة الثمانينات حين كان النزاع السياسي والعسكري على أشدّه بين حزب بارز والقوات المتعدّدة الجنسية التي كانت موجودة في لبنان آنذاك.
الجمهورية
ـ ترفض بعض المصارف وضع شيكات مصرفية في حسابات زبائنها بالدولار فيما تعمد مصارف أخرى الى استقطاب زبائن جددا.
ـ دار سجال بين نائبين حليفين على خلفية الملف الحكومي ألقى فيه أحدهما مسؤولية التعطيل على حزب بارز.
ـ قال مسؤول سابق إنه ممتعض من طريقة تأليف الحكومة وإنه يماشي على مضض ما يصدر من مواقف تصعيدية.
اللواء
ـ تصاعد الخلاف داخل “عائلة رئاسية” على خلفية إجراءات تتخذ، وتنعكس سلباً على صورة “الرئاسة الحاكمة”.
ـ تردّد أن لقاء عقد، قبل أيام، تطرق إلى مخرج “لعقدة المالية”، اقتضى 72 ساعة لإظهاره، بعد ظهور تباينات تجاهه!
ـ يُؤكّد مرجع أمني، أن تفجير “عين قانا” قطع الشك باليقين عن أن جهة معادية وراء كل التفجيرات بدءاً من انفجار مرفأ بيروت!
الأنباء
– تردد أن سياسي شمالي طلب موعداً من مرجع نيابي ولم يتم تلبية طلبه.
– بدا مستغرباً عدم تجاوب مرجع سابق مع مسعى مرجع سياسي ثم إعلانه منفرداً خطوة تنازلية
المصدر: صحف