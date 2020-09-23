روسيا تبدأ في اختبار لقاح “كوفيد – 19” على المتطوعين المسنين

أفادت هيئة “روس بوتريب نادزور” (الرقابة على الاستهلاك) الروسية بأن عملية تسجيل لقاح “أبيواك كورونا” الذي وضعه مركز “فيكتور” الروسي ستنتهي في 15 أكتوبر المقبل.

وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية للقاح ستنطلق إثر تسجيله، مضيفة أن المتطوعين المسنين الذين تخطى سنهم 60 عاما والذين يصابون بأمراض مزمنة سيكونون أول من سيخضعون للاختبار باستخدام اللقاح الجديد.

وقال ناطق باسم هيئة “روس بوتريب نادزور” إن 5 آلاف متطوع يمثلون أعمارا مختلفة سينضمون كذلك إلى الاختبار السريري للقاح.

يذكر أن وزارة الصحة الروسية كانت قد منحت في وقت سابق تصريحا بإجراء الاختبارات السريرية للقاح ضد الفيروس التاجي الذي وضعه مركز “تشوماكوف” الروسي.

المصدر: روسيا اليوم