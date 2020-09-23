البنتاغون يعد بالحفاظ على تفوق”الكيان الصهيوني” العسكري – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2020 - 04:38
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الصحة اللبنانية: 8 وفيات و851 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
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الحريري: قررت مساعدة الرئيس المكلف مصطفى اديب على ايجاد مخرج بتسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية يختاره بنفسه
وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي: وضع السجون بعد تفشي كورونا لا يزال تحت السيطرة
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العدو الإسرائيلي يتسبب بإشعال حرائق كبيرة في منطقة اللبونة المحاذية لمستعمرة "شلومي" في القطاع الغربي الساحلي جنوب لبنان
مراسل المنار: الحريق الذي افتعله العدو الإسرائيلي في اللبونة أدى إلى احتراق أكثر من 40 دونما من أشجار السنديان والصنوبر
فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 18 فلسطينياً من الضفة الغربية غالبيتهم من الأسرى السابقين
الخارجية الفلسطينية: فلسطين قررت التخلي عن دورها كرئيس للدورة الحالية لجامعة الدول العربية
وزير الخارجية الفلسطيني: لا يشرفنا رؤية الدول العربية تهرول للتطبيع مع الاحتلال خلال رئاستنا لمجلس الجامعة العربية
رئيس حكومة الإنقاذ اليمنية: ثورة 21 سبتمبر كشفت الوجه الحقيقي لدول تحالف العدوان في المسارعة للتطبيع
محمد علي الحوثي: ندعو الحكومة اليمنية لتبني قرار مقاطعة بضائع الدول المطبعة مع العدو الإسرائيلي
مصادر عراقية: استهداف رتل لقوات الاحتلال الأميركي بعبوة ناسفة في منطقة العويسات قضاء بلد شمال بغداد
المتحدث باسم الجيش الإيراني: سوريا طلبت منا تعزيز قدرة مضاداتها الدفاعية ونحن نعمل على ذلك
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: المواجهة العسكرية بين الحكومة السورية والمعارضة في البلاد انتهت
الخارجية الروسية: العقوبات الأميركية المحتملة على إيران لن تؤثر على علاقاتنا السياسية والاقتصادية مع طهران
منظمة الصحة العالمية: العالم يسجل عدداً أسبوعياً قياسياً لإصابات فيروس كورونا وانخفاضاً في الوفيات
بريطانيا ترفع مستوى الإنذار المتصل بفيروس كورونا مع توقعات تزايد الإصابات إلى 50 ألف حالة يومياً
القضاء الأميركي يتهم ضابطا في شرطة نيويورك يتحدر من التيبت بالتجسس لحساب الصين
أفغانستان: مقتل 14 جندياً وإصابة أكثر من 24 آخرين في هجوم شنته حركة طالبان في ولاية اروزغان جنوب البلاد
وكالة الانباء البحرينية: اتصال هاتفي بين ولي العهد في المنامة و"رئيس الوزراء الاسرائيلي "
نتنياهو: اجريت اتصالا هاتفيا رائعا ووديا مع ولي عهد البحرين
بوتين: مقتنعون بضرورة الحفاظ على حق النقض في مجلس الامن الدولي وعلى الامم المتحدة التكيف مع العالم المتغير
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
البنتاغون يعد بالحفاظ على تفوق”الكيان الصهيوني” العسكري
منذ 56 mins
23 September، 2020
البنتاغون
كيان العدو
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