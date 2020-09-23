البنتاغون يعد بالحفاظ على تفوق”الكيان الصهيوني” العسكري – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2020 - 04:38

البنتاغون يعد بالحفاظ على تفوق”الكيان الصهيوني” العسكري

منذ 56 mins 23 September، 2020
أخبار موقع المنار

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