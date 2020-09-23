الصحة الروسية تقيم فرص الإصابة بالسرطان بعد الإقلاع عن التدخين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2020 - 04:36

الصحة الروسية تقيم فرص الإصابة بالسرطان بعد الإقلاع عن التدخين

منذ 52 mins 23 September، 2020
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

كما أعلن طبيب الأورام أن 15% فقط من حالات الأورام الخبيثة يمكن تفسيرها بالاستعداد الوراثي.
صرح كبير أطباء الأورام المستقلين، والمدير العام للمركز الوطني للبحوث الطبية للأشعة التابع لوزارة الصحة الروسية، أندريه كابرين، أنه بعد الإقلاع عن التدخين، يبقى احتمال الإصابة بسرطان الرئة لمدة 10 سنوات أخرى على الأقل.
وقال الطبيب لوكالة “سبوتنيك”: “وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يجب مضي 10 سنوات بعد الإقلاع عن التدخين”.
وأضاف طبيب الأورام أن 15% فقط من حالات الأورام الخبيثة يمكن تفسيرها بالاستعداد الوراثي. ويزيد التدخين من خطر الإصابة بالسرطان بنحو 30 مرة.

المصدر: سبوتنيك

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