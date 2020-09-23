سوريا: 3 وفيات و44 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 3 وفيات إضافة إلى 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليتجاوز عدد الإصابات في البلاد 3800 إصابة.

وحسب بيانات الوزارة فقد ارتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 3877 إصابة، توفي منها 178 حالة بعد الإعلان عن الوفيات الثلاث اليوم الثلاثاء.

كذلك تم تسجيل 20 حالة من الإصابات المعلنة بالفيروس ليرتفع عدد المتعافين منه إلى 983.

وأظهرت خريطة توزع الإصابات والوفيات التي نشرتها الوزارة في صفحتها الرسمية أن 9 إصابات تم تسجيلها في حلب، و8 في حمص، و7 في السويداء، و6 إصابات في كل من دمشق، وريف دمشق، و5 إصابات في الحسكة، وفي الرقة تم تسجيل إصابتين، وإصابة واحدة في حماة.

أما الوفيات الثلاث فتوزعت على حلب، وطرطوس، وحمص.

المصدر: سانا