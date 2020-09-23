رئيس كوريا الجنوبية يقترح مبادرة لمكافحة كورونا تشمل كوريا الشمالية

عرض رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن مبادرة إقليمية لمكافحة الأمراض المعدية، وخاصة فيروس كورونا، والمحافظة على الصحة العامة تشمل الصين واليابان ومنغوليا وكوريا الشمالية.

وقال مون في رسالة مصورة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن التكاتف لحماية الأرواح وسلامتها سيضع الأسس لكوريا الشمالية لضمان أمنها من خلال التواصل مع المجتمع الدولي.

وقال مون في كلمته، التي وزعها مكتبه مسبقا: “في مواجهة أزمة كوفيد-19 التي تشكل تهديدا للإنسانية أخطر من الحرب، علينا أن نتذكر أن سلامة الدول المجاورة ترتبط مباشرة بسلامتنا”.

واقترح مون إطلاق “مبادرة شمال شرق آسيا لمكافحة الأمراض المعدية والصحة العامة” لكنه لم يتطرق للتفاصيل.

وقال إن “الأمر لا يتعلق بتعامل كوريا مع كوفيد-19 فحسب لكن بالدروس القيمة التي ستتعلمها كوريا من إضفاء الطابع المؤسسي على السلام الذي ترغب كوريا في مشاركته مع باقي العالم”.

وحظت الإجراءات الصارمة لكوريا الجنوبية في إجراء الفحوص وتتبع المصابين خلال تفشي فيروس كورونا بإشادة دولية.

المصدر: وكالة رويترز