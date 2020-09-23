أمير قطر: حل الأزمة الخليجية يبدأ برفع الحصار

أكد أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده تعتبر رفع “الحصار” عنها من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر أول إجراء لحل الأزمة الخليجية.

وقال آل ثاني، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء عبر الفيديو أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة: “بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على الحصار الجائر غير المشروع على دولة قطر، فإننا نواصل مسيرة التقدم والتنمية في شتى المجالات”.

وأضاف: “ورغم الحصار عززت قطر مشاركتها الفعالة في العمل الدولي المتعدد الأطراف لإيجاد حلول لأزمات أخرى”.

وتابع: “كما رسخت خلال الحصار الجائر وغير القانوني الذي تتعرض له ثوابت سياستها القائمة على احترام أحكام ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما مبدأ احترام سيادة الدول، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية”.

وأوضح آل ثاني: “انطلاقا من مسؤولياتنا الأخلاقية والقانونية أمام شعوبنا فقد أكدنا، وما زلنا وسنظل نؤكد، على أن الحوار غير المشروط القائم على المصالح المشتركة واحترام سيادة الدول هو السبيل لحل هذه الأزمة، التي بدأت بحصار غير مشروع ويبدأ حلها برفع هذا الحصار”.

وأعرب أمير قطر في هذا السياق عن تقديره “البالغ للجهود المخلصة” التي يبذلها أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، كما ثمن “مساعي الدول الشقيقة والصديقة لإنهاء هذه الأزمة”.

المصدر: وكالات