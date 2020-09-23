خمس حالات كورونا جديدة في البابلية

اعلنت بلدية البابلية عن تسجيل خمس حالات كورونا إيجابية (covid19) جديدة مؤكدة للمقيمين ( م . ح ) وزوجها ( ح . ح ) و ( أ . م ) المخالطين للحالة الأيجابية ( أ . ر ) و( ح . ر ) وزوجته ( ف . ر ) المخالطين للحالة الأيجابية( غ . ر ) وهم جميعا” يخضعون للحجر المنزلي مع جميع أفراد عائلتهم بإشراف ومتابعة مباشرة من اللجنة المختصة في البلدية.

وبذلك يكون قد أرتفع مجموع عدد الحالات الأيجابية المؤكدة حاليا في البلدة إلى سبعة عشر إصابة ، علما” أن هناك مجموعة من الفحوصات لم تصدر نتيجتها بعد”.

ودعت المخالطين الذين جاءت نتيجة فحوصاتهم سلبية بضرورة أستكمال فترة الحجر المنزلي أربعة عشر يوم من تاريخ المخالطة للحالة الأيجابية كتدبير أحترازي.

كما دعت الى “التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا” على السلامة العامة” مع وجوب التزام الحجر المنزلي لجميع المخالطين متمنين ان لا يصيبهم مكروه وللحالات المصابة الشفاء العاجل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام