أردوغان: من غير المجدي محاولة حرمان تركيا من حقوقها ومصالحها شرق المتوسط

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن أي محاولات لحرمان بلاده من حقوقها ومصالحها في شرق البحر الأبيض لمتوسط ستكون “غير مجدية”، داعيا إلى إقامة حوار بين دول المنطقة لحل الخلافات. وقال أردوغان، في كلمة مسجلة أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء: “إن محاولات إقصاء حقوق ومصالح بلادنا في شرق المتوسط لا جدوى لها على الإطلاق”.

ورأى أردوغان أن “الخطوات أحادية الجانب التي تتخذها اليونان وقبرص الرومية منذ عام 2003 هي سبب المشاكل في المنطقة”. وشدد على ضرورة إقامة حوار وتعاون بين دول منطقة المتوسط، مقترحا عقد مؤتمر حوار بينها بمشاركة جمهورية شمال قبرص التركية. وقال الرئيس التركي: “ندعم أي حل يضمن أمن شعب قبرص التركية وحقوقه التاريخية والسياسية في الجزيرة”. وأشار إلى أن “العائق الوحيد أمام الحل في قبرص هو موقف الجانب الرومي المتعنت والمتعجرف والمتجاهل للحقوق”.

وتشهد منطقة شرق المتوسط في الأشهر الماضية توترا بالغا على خلفية تنفيذ تركيا عمليات تنقيب عن موارد الطاقة في مياه تعتبرها قبرص واليونان تابعة لهما، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي مرارا عن دعمه لموقفهما، منتقدا الإجراءات التركية “غير القانونية”.

المصدر: يونيوز