ترامب يصف كورونا بـ”فيروس الصين” ويطالب الأمم المتحدة بمحاسبة بكين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “إنه ينبغي على الأمم المتحدة تحميل الصين المسؤولية عن انتشار فيروس كورونا في العالم.” وافتتح ترامب كلمته في الامم المتحدة بالحديث عن انتشار فيروس (كورونا) ودعا إلى ضرورة التوصل الى اتفاق مع الصين بشأن انتشار الفيروس إلى العالم تتحمل بموجبه بكين المسؤولية عن هذا الفيروس، كما اتهم الرئيس الأمريكي الصين بنشر معلومات كاذبة عن (كورونا). ووصف ترامب في بداية كلمته فيروس كورونا بأنه “فيروس الصين”.

وتحدث ترامب في تصريحاته عن اتفاقات التطبيع بين الكيان الإسرائيلي والإمارات والبحرين، قائلاً: “سنقدم اتفاقيات سلام جديدة في منطقة الشرق الأوسط بعد عقود من الصراع”. وقال الرئيس الأمريكي “وقعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقية سلام تاريخية مع البيت الأبيض، بينما ستنضم المزيد من الدول، وسيصلون قريبًا وهم يعلمون أن ذلك مفيد لهم وللعالم”، مضيفًا: “إنه فجر شرق أوسط جديد”.

المصدر: يونيوز