عبدالله الثاني: الطريق الوحيد للسلام العادل إقامة دولة فلسطينة على حدود 67 – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2020 - 00:04

عبدالله الثاني: الطريق الوحيد للسلام العادل إقامة دولة فلسطينة على حدود 67

منذ 1 ساعة 22 September، 2020
الملك الأردني عبد الله الثاني
أخبار دولية - الاردن - الولايات المتحدة - عربي وإقليمي

قال الملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء إن “الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مازال يتفاقم، والحل الوحيد لإنهائه هو حل الدولتين.” وأضاف في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “الطريق الوحيد للسلام العادل إقامة دولة فلسطينة على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية.” وشدد الملك الأردني على أن “حماية مدينة القدس تقع على عاتق المجتمع الدولي”.

في موضوع آخر، قال الملك عبد الله الثاني: إن العالم يواجه جملة من التحديات في مقدمتها قضية اللاجئين والفقر، مؤكداً أنه يجب تشكيل شبكات أمان إقليمية للتعامل مع جائحة (كورونا).

المصدر: يونيوز

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