خلية الازمة في برقايل: 8 مصابين من ابناء البلدة ما زالوا في الحجر

افادت خلية ازمة الكورونا في بلدة برقايل في تقرريرها اليومي ان “8 مصابين من ابناء البلدة ما زالوا في الحجر اللازم وحالتهم مستقرة ويتقدمون نحو الشفاء في غضون الايام المقبلة، وقد قام بعض اعضاء الخلية بزيارة عدد من أهلنا المصابين والمحجورين في برقايل، اضافة الى زيارة عائلتي الأسمر والحكيم في طرابلس، حيث تم تسليمهم مواد غذائية ومواد تنظيف وتعقيم”. كما ونفذت الخلية حملة تعقيم لبعض منازل المحجورين.

واكدت الخلية انها تبذل ما استطاعت “لراحة اخواننا المصابين ولمنع انتشار الفيروس، وانها لم تتلق اي مساعدة مالية من اي جهة كانت، وهي تمول ذاتها من تبرع اعضائها وتطوعهم وكل المساعدات العينية تم توزيعها في الوقت المناسب.

وأملت الخلية من المخالطين الذين لم يتم التبليغ عنهم، ومن يتحسسون عوارض المرض، المبادرة الى الاتصال بالارقام: (الاعلامي موسى موسى 03698979-) (الشيخ عياش احمد 70870742-) (ممثل البلدية خالد موسى 03322387) ونحن سنقوم بخدمتهم فورا.

ودعت “أهلنا في برقايل والجوار الاستمرار بالتقيد الدائم بمبادئ الوقاية (كمامة، غسل يدين، احترام مسافة مترين تباعد)، ومن المحجورين عموما الالتزام بمدة الأيام الأربعة عشر من الحجر، حتى وإن جاءت النتائج سلبية”، كما وتأمل من اصحاب المؤسسات والمصالح في برقايل في “تطبيق التبعاد الاجتماعي واستخدام الكمامات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام