خلية الازمة في تكريت: اصابة ثمانية أشخاص في البلدة

أعلنت خلية الازمة في بلدة تكريت ان عدد المصابين بكورونا وصل إلى ثمانية أشخاص، وجاء في بيان اصدرته الخلية:”بما انه اثبتت واحدة من النتيجتين المنتظرتين، انها إيجابية والاخرى سلبية فقد ارتفع عدد الاصابات في تكريت الى 8 إصابات”.

وحذرت الخلية ان “كورونا ليست مزحة او مؤامرة، كورونا تفشت بيننا علينا بالوقاية واخذ الحذر منها والعمل على محاربتها بالوسائل التي شددت عليها وزارة الصحة والاطباء، لبس الكمامة وغسل اليدين باستمرار والتباعد الاجتماعي، درهم وقاية خير من قنطار علاج”

وذكرت ان “الحجر 14 يوم للمصابين والمخالطين ضروري جدا، وفي حال ظهور العوارض التواصل مع اللجنة الصحية في خلية الازمة-الممرض سامر رستم لاحالتهم لاجراء فحص الـ pcr اذا لزم ذلك :03584693”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام