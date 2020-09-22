“الجهاد”: الإمارات والبحرين وقعتا اتفاقات ارتهان كامل في الحماية الإسرائيلية

أكد رئيس الدائرة السياسية لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين محمد الهندي أن “الاتفاقات التي وقعتها كلا من الإمارات والبحرين مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ليست اتفاق سلام وانما اتفاقات ارتهان كامل لهذه الدول (الامارات والبحرين) في الحماية الإسرائيلية”.

واعتبر الهندي أن “المقصود من هذه الاتفاقات بناء محور اقليمي تقوده إسرائيل من أجل الحفاظ على المصالح الأمريكية في المنطقة والتي هي مصالح إسرائيلية أيضا”، وتابع أنه “بالانسحاب الأمريكي من المنطقة تكون أمريكا قد خففت العبء عنها وتظل إسرائيل قائدة لهذا المحور في المنطقة بأكملها”.

المصدر: فلسطين اليوم