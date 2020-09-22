عبد الصمد زارت محطة الباروك للاطمئنان إلى استيفائها شروط الأمن والأمان

جالت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، خلال أسبوع على محطات الإرسال، في محطة الباروك التي تعتبر أكبر محطة إرسال في لبنان، وذلك للوقوف على حاجات المحطة والعاملين فيها قبل حلول فصل الشتاء وللاطمئنان إلى استيفائها كل شروط الأمن والأمان.

وكانت عبد الصمد زارت قبل أيام محطة النعص – بكفيا، حيث قامت بجولة تفقدية في أرجائها واطمأنت إلى توافر شروط السلامة العامة.

ومن المقرر أن تفتتح قريبا محطة إرسال جديدة في شوكين، الغرض منها تأمين تغطية شاملة ل”إذاعة لبنان” في الجنوب.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام