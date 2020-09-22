عبد الصمد زارت محطة الباروك للاطمئنان إلى استيفائها شروط الأمن والأمان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 22 2020 - 19:30

عبد الصمد زارت محطة الباروك للاطمئنان إلى استيفائها شروط الأمن والأمان

منذ 33 mins 22 September، 2020
عبد الصمد
لبنان

جالت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، خلال أسبوع على محطات الإرسال، في محطة الباروك التي تعتبر أكبر محطة إرسال في لبنان، وذلك للوقوف على حاجات المحطة والعاملين فيها قبل حلول فصل الشتاء وللاطمئنان إلى استيفائها كل شروط الأمن والأمان.

وكانت عبد الصمد زارت قبل أيام محطة النعص – بكفيا، حيث قامت بجولة تفقدية في أرجائها واطمأنت إلى توافر شروط السلامة العامة.

ومن المقرر أن تفتتح قريبا محطة إرسال جديدة في شوكين، الغرض منها تأمين تغطية شاملة ل”إذاعة لبنان” في الجنوب.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة