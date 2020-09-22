قائمقام جبيل عرضت مع رئيس بلدية عمشيت تنظيم عملية إجراء فحوص الـPCR

تواصلت قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري مع رئيس بلدية عمشيت الدكتور انطوان عيسى، وفي اطار متابعتها لعملية اجراء فحوصات الـ PCR التي تجرى في مبنى النادي الرياضي في البلدة كل يوم اثنين من قبل فريق وزارة الصحة العامة، وبعد التنسيق مع طبيب القضاء الدكتور وسام سعادة، لتنظيم عملية الدخول والخروج والانتظار في مكان اجراء الفحوصات، خصوصا لجهة الحفاظ على المسافة الآمنة في ظل تكاثر اعداد المخالطين والمواطنين الذين يرغبون بإجراء هذه الفحوص. وقد تم الاتفاق مع رئيس البلدية، على وضع عناصر من شرطة البلدية داخل المركز وخارجه ووضع نقاط تباعد وحبال فاصلة بين المواطنين منعا للازدحام وحفاظا على السلامة العامة.

وشكرت الخوري بلدية عمشيت والنادي على تعاونهما لما فيه خدمة ابناء القضاء ومنعا لتفشي الوباء.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام