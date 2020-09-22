خلاصة “شارك برأيك” لهذا الاسبوع

اظهرت نتائج استطلاع الرأي على موقع قناة المنار ضمن فقرة “شارك برأيك” والذي طرحناه الاسبوع الماضي حول التطبيع العلني الرسمي ان الغالبية العظمى من المشاركين ترى ان هذا التطبيع هو تتويج لمسار التعامل السابق مع الكيان الصهيوني.

وجاء في السؤال المطروح ونتائجه:

هل تعتقد ان التطبيع العلني الرسمي لعدد من الدول العربية تتويج لمسار قديم من التعاون السرّي مع الصهاينة؟

نعم (96%)

كلا (4%) مجموع المشاركين 2,705



يعتقد معظم المشاركين في الاستطلاع ان اعلان التطبيع ما هو الا انتقال للعلاقات السرية الى العلاقات العلنية بما يعنيه ذلك من اقتناع بالادوار التنسيقية مع العدو من قبل هذه الدول في ملفات عديدة في المنطقة وبما يؤشر الى اقتناع شعبي شبه عام بابتعاد الدول المطبعة ليس حاليا بل في فترات سابقة عن القضايا العربية والاسلامية ولا سيما قضية فلسطين.

المصدر: موقع المنار