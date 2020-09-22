التحكم المروري: تصادم بين بيك آب وسيارة وانقلابها عند مفرق برجا على المسلك الغربي والاضرار مادية وتمت المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2020 - 18:00
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
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السيد الحوثي: نؤكد كشعب يمني على التمسك بقضايا امتنا وعلى راسها القضية الفلسطينية شعبا وارضا ومقدسات
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
التحكم المروري: تصادم بين بيك آب وسيارة وانقلابها عند مفرق برجا على المسلك الغربي والاضرار مادية وتمت المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا
منذ 18 mins
22 September، 2020
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