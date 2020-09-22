التحكم المروري: تصادم بين بيك آب وسيارة وانقلابها عند مفرق برجا على المسلك الغربي والاضرار مادية وتمت المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2020 - 18:00

التحكم المروري: تصادم بين بيك آب وسيارة وانقلابها عند مفرق برجا على المسلك الغربي والاضرار مادية وتمت المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا

منذ 18 mins 22 September، 2020
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