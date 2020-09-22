التحكم المروري: حركة مرور كثيفة على طريق انفاق المطار باتجاه خلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2020 - 17:58

التحكم المروري: حركة مرور كثيفة على طريق انفاق المطار باتجاه خلدة

منذ 57 mins 22 September، 2020
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