الكويت تحصي 719 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الكويت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 719 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليبلغ إجمالي الحالات مئة ألف و683، وتصبح ثالث دولة خليجية وسادس دولة عربية تتجاوز مئة ألف إصابة بالفيروس القاتل. وأفادت وزارة الصحة الكويتية، في بيان الثلاثاء، بتسجيل 719 إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ إضافة إلى 3 حالات وفاة لمرضى مصابين بوباء “كوفيد-19″، إلى جانب 682 حالة تعافي من المرض.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة مئة ألف و683، والوفيات 588؛ بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء 91612 حالة.

وأوضحت الوزارة الكويتية، أن عدد الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ 8483 حالة، وإجمالي الحالات في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات 99 حالة.

وبالإحصاء الجديد باتت الكويت سادس دولة عربية يتجاوز عدد المصابين فيها بـ “كوفيد-19” مئة ألف حالة بعد السعودية، والعراق، وقطر، والمغرب، ومصر.

المصدر: سبوتنيك