إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عمان يناهز 95 ألفا

أعلنت وزارة الصحة العمانية الثلاثاء، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالسلطنة بلغ 94711 حالة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 865 حالات، والمتعافين 86195. كما أعلنت الوزارة العمانية، أن نسبة الوفيات قياسا بإجمالي الإصابات تصل إلى 0.9 بالمئة؛ بينما تصل نسبة الشفاء من وباء “كوفيد 19” الـ 91 بالمئة.

ولا تعلن الوزارة العمانية عن أعداد الإصابات والوفيات وحالات التعافي، المسجلة في الـ 24 ساعة الأخيرة؛ إلا أنه وقياسا بأرقام أمس، فإن عدد الحالات الجديدة المسجلة، 660 إصابة، و12 وفاة لمرضى مصابين بـ “كوفيد 19″، وتعافي 414 شخصا إضافيا من المرض.

وبلغ عدد الحالات التي تم إدخالها المستشفى، خلال الـ 24 ساعة الماضية 57 حالة؛ ليصبح إجمالي الحالات في المراكز الصحية 539، وعدد الحالات الحرجة 179. وعمان هي خامسة دول الخليج والسابعة بين الدول العربية بعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: سبوتنيك