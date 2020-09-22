الولايات المتحدة تسجل أكثر من 52 ألف إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 52 ألف إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية في الولايات المتحدة. ووفقًا للجامعة، التي تلخص بيانات من السلطات الفيدرالية والمحلية وغيرها من المصادر المفتوحة، سجلت الولايات المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 52070 حالة إصابة جديدة بـ “كوفيد-19” و356 حالة وفاة.

وفي اليوم السابق، كانت هذه المؤشرات 38978 إصابة و230 وفاة، على التوالي. وذكرت جامعة جونز هوبكنز، أنه منذ بداية الوباء في الولايات المتحدة، جرى تسجيل 6.8 مليون إصابة و199886 حالة وفاة، وتجاوز عدد المتعافين الـ2.6 مليون شخص. وتشير تقارير “هوبكنز” إلى تسجيل أكثر من 31 مليون حالة إصابة حول العالم وأكثر من 965 ألف حالة وفاة بسبب “كوفيد-19” ، وتم علاج أكثر من 21 مليون شخص.

المصدر: سبوتنيك