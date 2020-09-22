جونسون يعلن قيودا جديدا في إنجلترا للحد من تفشي فيروس كورونا تشمل منع الألعاب الرياضية في الصالات المغلقة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2020 - 16:24

جونسون يعلن قيودا جديدا في إنجلترا للحد من تفشي فيروس كورونا تشمل منع الألعاب الرياضية في الصالات المغلقة (سبوتنيك)

منذ 44 mins 22 September، 2020
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