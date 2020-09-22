قطر تسجل 313 إصابة بـ “كوفيد 19” منذ أمس وصفر وفيات

أحصت وزارة الصحة العامة القطرية 313 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ فيما لم تسجل أي حالات وفاة جراء الإصابة بالوباء، منذ الأمس. كما سجلت الوزارة، بحسب بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، 226 حالة تعافي من المرض، في الـ 24 ساعة الأخيرة؛ ليصبح إجمالي الإصابات بـ “كوفيد-19” 123917، وحالات التعافي 120766، وبقي عدد حالات الوفاة دون تغيير 211 حالة.

وتم إدخال 5 حالات جديدة إلى أقسام العناية الفائقة، خلال فترة الرصد، ليبلغ عددها 66 حالة؛ كما تم إدخال 46 حالة لتلقي العلاج في المستشفيات، ليبلغ العدد الإجمالي لهذه الحالات 418.

وقطر ثالث دولة عربية من حيث عدد الإصابات بالفيروس القاتل بعد السعودية والعراق.

المصدر: سبوتنيك