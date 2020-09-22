رويترز: مساع لاتفاق بشأن صفقة بيع الولايات المتحدة مقاتلات “إف – 35” للإمارات بحلول كانون الأول/ديسمبر

نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن الولايات المتحدة والإمارات تأملان التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن صفقة المقاتلات “إف-35” بحلول كانون الأول/ديسمبر المقبل. ولفتت الوكالة في هذا السياق أن الإدارة الأمريكية “تدرس كيفية صياغة الاتفاق دون إثارة اعتراضات إسرائيلية”. وذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية أن الهدف يتمثل في التوصل إلى اتفاق أولي قبل احتفال الإمارات بعيدها الوطني في الثاني من كانون الأول/ديسمبر.

يأتي ذلك في وقت وقعت فيه الامارات ونظام البحرين في البيت الأبيض برعاية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاق تطبيع مع العدو الاسرائيلي في الخامس عشر من هذا الشهر.

المصدر: روسيا اليوم