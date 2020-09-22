وزارة الصحة برام الله: 5 وفيات و557 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة والقدس خلال 24 ساعة (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2020 - 14:56

وزارة الصحة برام الله: 5 وفيات و557 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة والقدس خلال 24 ساعة (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 53 mins 22 September، 2020
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