روسيا ترصد 4 خروقات لنظام وقف إطلاق النار في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أفادت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء بأن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 4 خروقات لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما لم يرصد الجانب التركي أي خروقات قط.

وقالت الوزارة في بيان لها بهذا الشأن تم نشره على موقعها الرسمي:”رصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا 4 خروقات، وهي في محافظات حلب (1) واللاذقية (1) وإدلب (2)، وذلك في حين لم يرصد الجانب التركي أي خروقات قط.

هذا وقام مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين خلال الــ24 ساعة الأخير بإيصال 440 سلة غذائية يبلغ وزنها 3.014 طن إلى قرية خربة فليفل بريف الرقة.

وبشكل عام تم تنفيذ 2549 عملية إنسانية وبلغ إجمالي وزن ما تم إيصاله وتوزيعه من المساعدات الإنسانية –4304.6391 طن .

المصدر: سبوتنيك