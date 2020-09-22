جولة للمراقبين الصحيين في بلدية حارة حريك على المنشآت الغذائية والمحال التجارية

قام فريق المراقبين الصحيين في المفرزة الصحية لبلدية حارة حريك في الأسبوع الثالث من شهر ايلول بالكشف على المنشآت الغذائية والتي بلغ عددها ١٢٦ منشأة، و ذلك بهدف التعاون للحد من انتشار فايروس كورونا عبر توعية أصحاب المنشآت بالإجراءات والتدابير الوقائية التي يجب اتباعها لتجنب انتقال هذا الفايروس. حيث تم تسطير ٢١ انذار و محاضر ضبط عدد ٢ لمنشآت غذائية غير ملتزمة بالإجراءات بشكل كامل مع مهلة سريعة لتنفيذها.

قام فريق من المفرزة الصحية بجولة على منشآت اللحوم والدجاج لمراقبة مدى تطبيق الالتزام بالاسعار المحددة للمنتجات بموجب قرار وزارة الاقتصاد والزراعة الاخير .

كما تمت متابعة احالتين صادرة عن وزارة الصناعة لمتابعة تطبيق محلات المياه لشروط الترخيص الصادرة عن الوزارة .

واستكمل عناصر من المفرزة الصحية توزيع ٣١٤ انذار لمنشآت غذائية وتجارية نظرا لارتفاع اعداد المتسربين من المتابعة للحالات المصابة بفيروس كورونا وعدم ابلاغ ارباب العمل البلدية عن هذه الحالات والتستر عنها.

المصدر: موقع قناة المنار