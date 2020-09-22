حركة الأمة: لعدم الانزلاق الى مواقف تصب في خدمة العدو الصهيوني

اعتبرت “حركة الأمة” في لبنان في بيان الثلاثاء أن “السجال الذي أطلقته إحدى المراجع الدينية الرفيعة لا يخدم لبنان ووحدته واستقراره بتاتا، وخصوصا في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، بل يكاد يكون كصب البنزين على النار، ويفتح الاحتمالات لصراعات طائفية تهدد فعلا الوحدة المجتمعية في لبنان، وينذر بأفدح العواقب”.

ونبهت الحركة من “استسهال هذه المرجعية كيل الاتهامات”، وشددت على “ضرورة الاعتراف بالخطأ، لأنه بذلك يصير فضيلة، بدل الانزلاق في مواقف تصب في خدمة أعداء لبنان وفي مقدمهم العدو الصهيوني”، ولفتت الى ان “المطلوب من كل القوى السياسية الحريصة على لبنان وقوته وصموده، مسؤولية في التصدي للواقع الراهن المأزوم والبحث على حلول بما يؤدي إلى توفير المصالحات الحقيقية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام