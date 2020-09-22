مكتب فهمي: الكتاب الذي يجيز لرئيس البلدية منح تصاريح بناء لم يسلك مجراه الاداري بعد – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2020 - 13:24

مكتب فهمي: الكتاب الذي يجيز لرئيس البلدية منح تصاريح بناء لم يسلك مجراه الاداري بعد

منذ 33 mins 22 September، 2020
محمد فهمي
لبنان

قال مكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي إن الكتاب المتداول الذي يجيز لرئيس البلدية منح تصاريح بناء لا تتجاوز مساحتها الاجمالية 150 م2، لم يسلك مجراه الإداري بعد.

واضاف المكتب في بيان له الثلاثاء “تناقلت بعض وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خبرا حول كتاب صادر عن وزارة الداخلية والبلديات يجيز لرئيس البلدية منح تصاريح بناء لا تتجاوز مساحتها الاجمالية 150 م2، يهم مكتب وزير الداخلية الاشارة الى ان الكتاب المتداول به لم يسلك مجراه الاداري بعد”.

وتابع البيان “لم يتم تعميم الكتاب على الادارات المعنية وقد تم توقيف العمل به ريثما يصار الى تأمين النصوص القانونية البديلة والموافقات الاستثنائية الادارية اللازمة لجهة إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم بهدف تسهيل أمور المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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