الخارجية الروسية: قمة “أستانا” حول #سوريا ستعقد في #إيران عندما تسمح الظروف الصحية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2020 - 13:24

الخارجية الروسية: قمة “أستانا” حول #سوريا ستعقد في #إيران عندما تسمح الظروف الصحية

منذ 35 mins 22 September، 2020
أخبار موقع المنار

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