الرئيس روحاني: حصیلة مقاومة شعبنا طوال الأعوام الـ40 الماضیة هي بصیرته في مواجهة الأعداء

رأى الرئیس الايراني الشيخ حسن روحاني أن “أسبوع الدفاع المقدس، یُذکّر بحریة وفتوة وتضحیة الشعب الايراني الذي استطاع أن یسجل النصر الزاهر في صفحة التاریخ”، لافتا أن “حصیلة صمود ومقاومة الشعب الایراني طوال الأعوام الـ40 الماضیة، هی بصیرة أبنائه في مواجهة الاعداء”.

وبعث رئیس الجمهوریة رسالة بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس مشددا فيها أن “أسبوع الدفاع المقدس، یذکّر بتضحية الشعب الايراني الذي استطاع مقاومة المؤامرات ومخططات أعداء الدین الحنیف”. وصرح روحاني في هذه الرسالة التي قرأها مساعد رئیس الجمهوریة مدیر مؤسسة الشهداء عند ضريح الشهید قاسم سلیماني”إن الذکری الـ40 لبدء الحرب المفروضة علی ایران، فرصة سعیدة لإعادة التفکیر في معارف الدفاع المقدس وجهود وتضحیات الشهداء والمضحین الأعزاء وصمود الأحرار الذین ضحوا بأنفسهم في سبيل أحقیة الدین الحنیف والثورة الاسلامیة والموالاة للوطن أمام العالم”.

وختم روحاني “اقدم الاحترام لجمیع الشهداء والمضحین الکرام وأبطال الوطن في حقبة الدفاع المقدس سائلا البارئ عزوجل مزیدا من التوفیق للمضحین والمقاتلین في الدفاع عن القیم والمبادئ السامیة للنظام الاسلامي وسیادة الوطن والحفاظ علی وطننا العزیز”.

المصدر: ارنا