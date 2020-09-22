الطقس غدا الاربعاء غائم دون تعديل بدرجات الحرارة مع احتمال تساقط امطار متفرقة شمالاً

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الاربعاء غائما جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات ويتحول ليلا الى غائم مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة في المناطق الشمالية مساء.

– الحالة العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء غد الاربعاء حيث يتقلب تدريجيا.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

– الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات، يتحول ليلا الى غائم ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الشمالية مساء.

– الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وضباب كثيف أحيانا على المرتفعات.

– الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة وضباب على المرتفعات كما يتوقع تساقط امطار خفيفة متفرقة أحيانا.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 22 الى 34 درجة، فوق الجبال من 13 الى 27 درجة، في الداخل من 14 الى 35 درجة.

– الرياح السطحية: غربية الى جنوبية – غربية، سرعتها من 10 الى 20 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و70%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية