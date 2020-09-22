مراسلنا في طرابلس: فوج الاطفاء سيطر على الحريق الذي اندلع في باخرة في محيط مرفأ طرابلس اثناء عملية صيانة

افاد مراسل المنار في الشمال ان فوج الاطفاء في الدفاع المدني عمل على اخماد حريق اندلع داخل باخرة اثناء عملية صيانة داخل حرم مرفأ طرابلس حيث تمت السيطرة عليه بشكل سريع.

وافاد مراسلنا الى ان حالة من الهلع انتشرت في صفوف المواطنين الذين ظنوا للوهلة الاولى ان الحريق داخل المرفأ، مما دفعهم الى الهروب من المكان الذي شهد زحمة سير خانقة وانتشار امني كثيف خوفا من امتداد الحريق الذي تمت السيطرة عليه.

واوضح مدير مرفأ طرابلس احمد تامر ان حريقاً اندلع في ورشة لصيانة البواخر خارج حرم المرفأ واحتراق غالون بويا سبب الدخان المتصاعد وقد تمت السيطرة على الحريق.

المصدر: موقع المنار