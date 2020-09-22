مراسلنا في طرابلس: فوج الاطفاء سيطر على الحريق الذي اندلع في باخرة في محيط مرفأ طرابلس اثناء عملية صيانة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2020 - 11:50

مراسلنا في طرابلس: فوج الاطفاء سيطر على الحريق الذي اندلع في باخرة في محيط مرفأ طرابلس اثناء عملية صيانة

منذ 48 mins 22 September، 2020
مرفأ طرابلس
لبنان

افاد مراسل المنار في الشمال ان فوج الاطفاء في الدفاع المدني عمل على اخماد  حريق اندلع داخل باخرة اثناء عملية صيانة داخل حرم مرفأ طرابلس حيث تمت السيطرة عليه بشكل سريع.

وافاد مراسلنا الى ان حالة من الهلع انتشرت  في صفوف المواطنين الذين ظنوا للوهلة الاولى ان الحريق داخل المرفأ،  مما دفعهم الى الهروب من المكان الذي شهد زحمة سير خانقة وانتشار امني كثيف  خوفا من امتداد الحريق الذي تمت السيطرة عليه.

واوضح مدير مرفأ طرابلس احمد تامر ان حريقاً  اندلع في ورشة لصيانة البواخر خارج حرم المرفأ واحتراق غالون بويا سبب الدخان المتصاعد وقد تمت السيطرة على الحريق.

المصدر: موقع المنار

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