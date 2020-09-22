عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية: نؤكد حرصنا على تحقيق الوحدة الوطنية وصولاً إلى استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات والمخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2020 - 11:50

عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية: نؤكد حرصنا على تحقيق الوحدة الوطنية وصولاً إلى استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات والمخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية

منذ 1 ساعة 22 September، 2020
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