تسجيل 6215 إصابة كورونا جديدة في روسيا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 6215 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 980 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1115810 إصابة. وجاء في بيان مقر العمليات “تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 6215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 1115810 “.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 980، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 211 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وتابع المقر في بيانه “غادر 5976 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 917949 شخصا”. وأشار المقر إلى تسجيل 160 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 19649 شخصا.

المصدر: سبوتنيك