انفراج في ازمة البنزين في النبطية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2020 - 10:22

انفراج في ازمة البنزين في النبطية

منذ 3 mins 22 September، 2020
محطات البنزين في النبطية
لبنان

افادت”الوكالة الوطنية للاعلام”  انه بعدما لاحت في الأفق أمس أزمة بنزين في النبطية حيث امتنعت المحطات عن تزويد السيارات بهذه المادة، عادت وانفرجت اليوم، حيث بدأت المحطات تتسلم المادة من الشركات، وتزود السيارات بمادة البنزين، لكن بالقطارة حيث لا تزودها باكثر من 20 الفا، وهو الرقم القياسي المشترك بين كل المحطات، وشوهدت السيارات تقف بالطوابير امام المحطات بانتظار دورها، وشكا المواطنون من هذا الانتظار، ومن تجدد هذه الازمة مرة كل أسبوع داعين الى حل الموضوع بشكل جذري خشية تكبدهم الخسائر الفادحة في كل مرة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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