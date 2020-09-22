قوى الامن الداخلي: احباط عملية ضخ كمية كبيرة من العملة المزيّفة وتوقف 3 متورّطين وضبط أسلحة ومخدّرات وأجهزة حواسيب تستخدم في عمليات التزوير – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2020 - 10:20
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الخارجية الروسية: وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يزور موسكو في الـ24 من الشهر الحالي للقاء نظيره سيرغي لافروف
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وزير الخارجية الايراني: امريكا انسحبت من الاتفاق النووي دون سبب والحقت اضرارا بايران وليس لدينا نية لانتاج قنبلة نووية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الخارجية الروسية: وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يزور موسكو في الـ24 من الشهر الحالي للقاء نظيره سيرغي لافروف
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: القضية الفلسطينية مقدسة ولن نبارك التطبيع مع العدو الاسرائيلي ولن نكون جزءاً منه
مصدر عراقي: إحراق آليات في هجوم بالعبوات الناسفة يستهدف رتلاً عسكرياً أميركياً في المحاويل بمحافظة بابل
اسبانيا تفرض قيوداً مشددة على حرية التنقل لنحو 850 ألف شخص في مدريد لمواجهة تفشي كورونا وتوصيهم بالبقاء في منازلهم
قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: نؤكد الثبات على مبدأ الاخوة الاسلامية والتصدي لكل مساعي التفريق
السيد الحوثي: ينبغي تعزيز كل اواصر الاخوة والمحبة والتعاون للتصدي للاستكبار الاميركي ولرعاية المصالح الحقيقية للسلمين
السيد الحوثي: نؤكد كشعب يمني على التمسك بقضايا امتنا وعلى راسها القضية الفلسطينية شعبا وارضا ومقدسات
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
قوى الامن الداخلي: احباط عملية ضخ كمية كبيرة من العملة المزيّفة وتوقف 3 متورّطين وضبط أسلحة ومخدّرات وأجهزة حواسيب تستخدم في عمليات التزوير
منذ 13 mins
22 September، 2020
ضبط اسلحة
عملات مزيفة
قوى الامن الداخلي
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