النائب هاشم: لاعتبار خبر اعتراض البحرية اليونانية مصرفيين بمثابة إخبار

أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في تصريح، أن “اياما مرت على خبر اعلامي عن اعتراض السلطات البحرية اليونانية مصرفيين لبنانيين وغير لبنانيين على متن سفينة محملة بـ 3.6 مليار دولار، ولم يسمع أحد اي تعليق رسمي حول التحقق مما ورد ومتابعته”.

واعتبر الخبر “بمثابة إخبار لجميع المعنيين قضائيا وأمنيا وسياسيا، للوصول إلى حقيقة ما حصل، وخصوصا أن هناك تسريبات بأن تهريب الاموال من بعض المصارف ما زال مستمرا، وهو ما نقلته بعض الصحف في اسرارها، فكل ما يتم تداوله يستدعي تحركا من الجهات المعنية لكشف حقيقة ما يجري، في وقت تزداد الازمة النقدية وتستمر مافيا المصارف بحجز اموال المودعين مع كل النفاق والانفاق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام