مليار ليرة من OMT لدعم 1000 عائلة متضررة من انفجار بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 22 2020 - 10:20

مليار ليرة من OMT لدعم 1000 عائلة متضررة من انفجار بيروت

منذ 41 mins 22 September، 2020
omt-1024x550
لبنان

أعلنت شركة “OMT” في بيان، أنها أطلقت تحت شعار “كلنا حدك يا بيروت” مبادرة بالتعاون مع “كاريتاس” لبنان لمساعدة 1000 عائلة من الأكثر حاجة وتضررا من انفجار مرفأ بيروت.

وأوضحت أنه “في المرحلة الأولى، تبرعت OMT بمبلغ 500 مليون ليرة لبنانية نقدا، لدعم 500 عائلة بقيمة مليون ليرة لكل عائلة من العائلات الأكثر حاجة من التي تضررت من انفجار بيروت.

وبحسب المسح الميداني لكاريتاس، زار فريق عمل مشترك بين كاريتاس وOMT العائلات، وقدم إليها الدعم. وكمرحلة ثانية، كل تحويل داخل لبنان مع OMT Intra، ستتبرع OMT  بـ 5000 ليرة لبنانية عن كل حوالة”، وأكدت أن الحملة “مستمرة معكم لنصل الى المليار ليرة ولندعم معا 1000 عائلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة