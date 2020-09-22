البرازيل تسجل 13439 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و377 وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 13439 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الأخيرة، بالإضافة إلى 377 وفاة بسبب المرض.

وطبقا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، اكثر من 4.5 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 137272

وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي اكثر من 3.8 مليون مريض بعد شفائهم.

وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بكورونا ولكنها تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.

المصدر: وكال سبوتنيك