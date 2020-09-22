ألمانيا تسجل 1821 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و الإجمالي 274158

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الثلاثاء ، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 1821 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 274158.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9396 بعد تسجيل 10 حالات جديدة.

وبحسب الوزارة تعافى من المرض حوالي 243.7 ألفا.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

و أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، امس الاثنين، أن وباء “كورونا”” كشف هشاشة العالم، وهناك الكثير التحديات وافتقار للحلول، مشيرا إلى الحاجة لمواجهة التحديات بشكل مشترك.

المصدر: وكالة سبوتنيك