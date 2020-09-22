مسؤول برلماني روسي: لا يحق لأميركا الاضطلاع بدور مجلس الأمن الدولي اطلاقا

صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، بأن الولايات المتحدة تحاول من دون أن يكون لها الحق على الإطلاق الاضطلاع بدور مجلس الأمن الدولي من خلال فرض عقوبات دولية ضد إيران.

وقال سلوتسكي في تصريح للصحفيين الاثنين لقد تعرضت واشنطن إلى إخفاق تام في محاولاتها لدفع ما يسمى بـ “سناب باك”، من خلال مجلس الأمن الدولي ضد طهران، ومع ذلك، قرر الرئيس (دونالد) ترامب، الآن بمرسومه تمديد حظر الأسلحة ضد ايران.

واضاف سلوتسكي “وبالتالي فإن الولايات المتحدة، تجعل نفسها في مواجهة المجتمع الدولي بأسره وتحاول جعل جميع الدول الأخرى ترقص على أنغامها، هذا تحد مباشر للقانون الدولي والأمم المتحدة ولا ينبغي أن يمر دون رد”.

المصدر: وكالة ارنا