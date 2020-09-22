ظريف: الخيار الوحيد امام اي رئيس اميركي هو العودة للاتفاق النووي وكسب الثقة الدولية

اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، ان الخيار الوحيد امام اي رئيس اميركي هو العودة للاتفاق النووي وكسب الثقة الدولية.

وكتب ظريف على موقع “تويتر” مساء الاثنين لقد كان لي حوار صريح في مجلس العلاقات الخارجية الاميركي اكدت فيه على الامور التالية:

– العزلة الكاملة للولايات المتحدة بعد الهزيمة في مجلس الامن الدولي.

– ايران ليس لها اي تفضيل لاحد على غيره في الانتخابات (الرئاسية) في الولايات المتحدة.

– الخيار الوحيد امام اي رئيس في الولايات المتحدة هو كسب الثقة للعودة للاتفاق النووي.

– ايران على استعداد دائم للحوار الاقليمي الشامل.

وقال ظريف في حواره في مجلس العلاقات الخارجية الاميركي: ان ايران كعضو في الاتفاق النووي تلتزم ببنوده وابدت اقصى درجات الصبر وضبط النفس من عندها الا ان اميركا ليست كذلك، اذ تصرفت بصورة سيئة جدا، واعتقد انه على اميركا ان تبثت التزامها بالاتفاق ولا تنتهكه مرة اخرى.

واضاف وزير الخارجية الايراني: اننا لا فرق لدينا من يصبح رئيسا للجمهورية في اميركا وياتي الى البيت الابيض، الا ان سلوكهم مهم بالنسبة لنا. فاميركا تتصرف بصورة غير مسؤولة وخطيرة جدا في المجتمع الدولي وهي التي عليها ان تثبت لاعضاء الاتفاق النووي خاصة ايران بانها ستلتزم بتعهداتها في اطار الاتفاق.

المصدر: وكالة ارنا