الخارجية الفنزويلية: #واشنطن لا تستطيع منع #كراكاس من بناء علاقات مع #إيران – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2020 - 07:20
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الصحة اللبنانية: 10 وفيات و684 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: العودة إلى النصوص الدستورية هي الحل حيث لا غالب فيها ولا مغلوب
الرئيس عون: أقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات المسماة بالسيادية وجعلها متاحة لكل الطوائف
الرئيس عون: لا ينص الدستور على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور
الرئيس عون: لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة لأن هذه الكتل هي من ستمنح الثقة لها في المجلس النيابي
رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو لاجتماع لهيئة مكتب المجلس الاربعاء المقبل وعلى جدول أعماله قانون العفو العام
الاف الطلاب من حاملي الطلبات الحرة يخضعون لامتحانات رسمية في المرحلتين المتوسطة والثانوية وسط اجراءات صحية مواكبة
وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال: الوزارة ستقدم قسائم غذاء لـ 55 ألف عائلة ضمن مشروع الأسر الأكثر فقراً
فريد هيكل الخازن: لا يمكن للبطريركية أن تكون ضد أي طائفة ولا بد من عودة الحكمة ولغة الحوار
حركة أمل: نظام الطائفية السياسية البغيض ولّاد الأزمات والنكبات المتتالية يعلن اليوم إفلاسه بل موته
الإمام السيد علي الخامنئي بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس: الجمهورية الإسلامية أصبحت اليوم أقوى من ذي قبل
الامام الخامنئي: إيران انتصرت على كلّ محاولات الغرب لإسقاط النظام الإسلامي فيها وأفشلت كل مؤامراته
الإمام الخامنئي: كان لدى الشهيد قاسم سليماني حضور على المستوى الدولي أشبه بالمعجزة ودوره سيتضح أكثر في المستقبل
قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: نؤكد الثبات على مبدأ الاخوة الاسلامية والتصدي لكل مساعي التفريق
السيد الحوثي: ينبغي تعزيز كل اواصر الاخوة والمحبة والتعاون للتصدي للاستكبار الاميركي ولرعاية المصالح الحقيقية للمسلمين
السيد الحوثي: نؤكد كشعب يمني على التمسك بقضايا امتنا وعلى راسها القضية الفلسطينية شعبا وارضا ومقدسات
نيويورك تايمز: ترامب يحتاج إلى برنامج تعليمي حول عمل الاتفاقيات الدولية وسلوكه يقوض نزاهة كل اتفاق دولي في المستقبل
الخارجية الروسية: وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يزور موسكو في الـ24 من الشهر الحالي للقاء نظيره سيرغي لافروف
مصدر عراقي: إحراق آليات في هجوم بالعبوات الناسفة يستهدف رتلاً عسكرياً أميركياً في المحاويل بمحافظة بابل
ترامب: لن اصادق على اي اتفاق في شأن تيك توك اذا استمرت الشركة الصينية "بايت دانس"في السيطرة على المجموعة المالكة الجديدة
وزير الخارجية الايراني: امريكا انسحبت من الاتفاق النووي دون سبب والحقت اضرارا بايران وليس لدينا نية لانتاج قنبلة نووية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الخارجية الروسية: وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يزور موسكو في الـ24 من الشهر الحالي للقاء نظيره سيرغي لافروف
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: القضية الفلسطينية مقدسة ولن نبارك التطبيع مع العدو الاسرائيلي ولن نكون جزءاً منه
مصدر عراقي: إحراق آليات في هجوم بالعبوات الناسفة يستهدف رتلاً عسكرياً أميركياً في المحاويل بمحافظة بابل
اسبانيا تفرض قيوداً مشددة على حرية التنقل لنحو 850 ألف شخص في مدريد لمواجهة تفشي كورونا وتوصيهم بالبقاء في منازلهم
قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: نؤكد الثبات على مبدأ الاخوة الاسلامية والتصدي لكل مساعي التفريق
السيد الحوثي: ينبغي تعزيز كل اواصر الاخوة والمحبة والتعاون للتصدي للاستكبار الاميركي ولرعاية المصالح الحقيقية للسلمين
السيد الحوثي: نؤكد كشعب يمني على التمسك بقضايا امتنا وعلى راسها القضية الفلسطينية شعبا وارضا ومقدسات
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الخارجية الفنزويلية: #واشنطن لا تستطيع منع #كراكاس من بناء علاقات مع #إيران
منذ 6 mins
22 September، 2020
الخارجية الفنزويلية
العلاقات الايرانية الفنزويلية
الولايات المتحدة الاميركية
ايران
فنزويلا
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