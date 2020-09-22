مقتل العشرات في أعنف اشتباكات بأفغانستان منذ بدء محادثات السلام

قال مسؤولون أمنيون، الاثنين، إن ما لا يقل عن 57 من أفراد قوات الأمن الأفغانية قتلوا وأصيب العشرات في اشتباكات دارت الليلة الماضية مع مقاتلين من حركة “طالبان” في أنحاء البلاد.

وقال سيد محمد سادات، نائب حاكم ولاية أرزكان، إن الولاية الواقعة بوسط البلاد شهدت أشد الاشتباكات التي دارت مساء أمس الأحد دموية، حيث قتل 24 من أفراد قوات الأمن عندما هاجم مقاتلو “طالبان” نقاط تفتيش أمنية.

وقال مسؤولون محليون لـ “رويترز” إن أنباء وردت عن وقوع اشتباكات وسقوط ضحايا في ولايات طخار وهلمند وكابيسا وبلخ وميدان وردك وقندوز.

وأفاد منير أحمد فرهاد المتحدث باسم حاكم ولاية بلخ بأن “طالبان” احتجزت ثلاثة رهائن من أعضاء المديرية العامة للأمن القومي، وهي جهاز المخابرات الأفغاني.

ولم تؤكد الحركة سقوط قتلى في صفوفها، لكن عبد الهادي جمال، المتحدث باسم فيلق بامير العسكري، قال إن 54 من مقاتلي “طالبان” لاقوا حتفهم في الاشتباكات التي وقعت في ولايات قندوز وطخار وبغلان مساء أمس.

وقال محب الله شريف زاي، المتحدث باسم حكومة ولاية ميدان وردك، إن 26 مقاتلا من “طالبان” قتلوا في اشتباكات هناك.

فيما أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية، طارق أريان، بأن هجمات “طالبان” أودت بحياة 98 مدنيا وأصابت 230 آخرين خلال الأسبوعين الماضيين في 24 ولاية.

ويجتمع وفدا تفاوض يمثلان “طالبان” والحكومة الأفغانية في العاصمة القطرية الدوحة منذ بدء المحادثات يوم 12 سبتمبر، لكنهما لم يحققا تقدما يذكر خاصة على صعيد وقف إطلاق النار الذي تدعو إليه دول كثيرة. ورغم الضغوط الدولية، خاصة من واشنطن، ترفض “طالبان” وقف إطلاق النار مع القوات الحكومية قبل توصل الطرفين إلى اتفاق.

المصدر: وكالة رويترز